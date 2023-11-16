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Palo Alto Networks увеличила квартальную выручку на 20%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks увеличил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в августе-октябре составила $194,2 млн, или 56 центов в расчете на акцию, по сравнению с $20 млн, или 6 центами на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,38 на акцию с 83 центов.

Выручка выросла до $1,88 млрд против $1,56 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,16 на акцию при выручке в $1,84 млрд.

Объем заказов увеличился до $2,02 млрд с $1,75 млрд. Показатель оказался хуже прогноза компании ($2,05-2,08 млрд) из-за роста процентных ставок, отметил финансовый директор компании Дипак Голеча.

Palo Alto прогнозирует, что во втором финансовом квартале ее выручка будет находиться в диапазоне $1,955-1,985 млрд, скорректированная прибыль - $1,29-1,31 на акцию. По итогам всего финансового года первый показатель, как ожидается, составит $8,15-8,2 млрд, второй - $5,4-5,53 на акцию.

С начала 2023 года капитализация Palo Alto Networks взлетела на 84%, до $81,2 млрд, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite вырос на 35%.

Palo Alto Networks Дипак Голеча США
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