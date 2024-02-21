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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Акции Palo Alto Networks подешевели на 21% на публикации квартального отчета и прогноза

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks многократно увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале благодаря значительной налоговой выгоде.

Чистая прибыль компании в ноябре-январе составила $1,75 млрд, или $4,89 в расчете на акцию, по сравнению с $84 млн, или $0,25 на акцию, за сопоставимый период прошлого фингода. На показатель положительно повлияла чистая налоговая выгода в размере $1,5 млрд, связанная с высвобождением оценочного резерва (valuation allowance).

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,46 на акцию с $1,05.

Выручка выросла до $1,98 млрд против $1,66 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,3 на акцию при выручке в $1,97 млрд.

Palo Alto прогнозирует, что в третьем финквартале ее выручка будет находиться в диапазоне $1,95-1,98 млрд, скорректированная прибыль - $1,24-1,26 на акцию. Аналитики ожидали первый показатель на уровне $2,04 млрд, второй - $1,29 на акцию.

По итогам всего фингода выручка, по оценкам компании, составит $7,95-8 млрд (ранее ожидалось $8,15-8,2 млрд), второй - $5,45-5,55 на акцию ($5,4-5,53).

Котировки акций Palo Alto Networks упали на 21,1% на дополнительных торгах во вторник.

Palo Alto Networks Palo Alto США
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