"Вымпелком" инвестировал в платформу для корпоративного обучения KAMPUS

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ХАЙВ" ("дочка" "Вымпелкома", созданная для осуществления венчурных инвестиций) приобрело 12% в ООО "Теории от практиков", говорится в сообщении оператора.

ООО "Теории от практиков" разрабатывает платформу по автоматизации и совершенствованию процессов адаптации, развития и обучения сотрудников малого, среднего и крупного бизнеса под брендом KAMPUS.

Сумма инвестиций не раскрывается.

На последующих раундах "Вымпелком" рассчитывает привлечь новых инвесторов в проект, приводятся в сообщении слова директора по инновациям оператора Николая Евченко.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Теории от практиков" зарегистрировано в октябре 2019 года. Крупнейшим совладельцем компании является сооснователь Qiwi Сергей Солонинин (ему принадлежит 55,23% в ООО). По 7,59% принадлежит гендиректору издательства "Альпина" Илье Долгопольскому, гендиректору ООО "Альпина Паблишер" Алексею Ильину и гендиректору ООО "Альпина Диджитал" Александру Лиманскому, еще 10% - Надежде Маковой.

Выручка ООО "Теории от практиков" в 2022 году составила 110,4 млн рублей.

Релиз платформы KAMPUS состоялся в марте 2021 года, клиентами платформы являются более 40 компаний, в числе которых - X5 Group, группа "Cамолет", "Газпром-Медиа Холдинг", Qiwi и другие. По состоянию на начало ноября количество пользователей составляет 160 тыс.