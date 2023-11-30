"Вымпелком" купил 50% разработчика платформы для "умного дома" T.one

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Хайв" ("дочка" "Вымпелкома", созданная для осуществления венчурных инвестиций) приобрело 50,01% ООО "Т.Один" (T.one, Ижевск, разработчик платформы для системы "умный дом").

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения в структуре владения T.one зафиксированы 27 ноября. Продавцом выступил сооснователь ООО "Т.Один" Константин Макаров, чья доля сократилась с 51,01% до 1%.

В "Вымпелкоме" подтвердили "Интерфаксу" факт сделки, воздержавшись от подробных комментариев.

ООО "Т.Один" зарегистрировано в Ижевске в августе 2018 года. Совладельцами также являются директор компании Алдиджан Курбанов и экс-директор Елена Симанова, которым принадлежит по 24,49% в ООО.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2022 года выручка ООО "Т.Один" составила 3,4 млн рублей, чистая прибыль - 465 тыс. рублей.

T.one - это мобильное приложение для жителей многоквартирных домов, которое объединяет smart-технологии: умный дом, видео, домофон, бесключевой доступ и другие, сообщает сайт компании.