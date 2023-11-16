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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Япония в октябре продолжала наращивать импорт СПГ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Япония, второй в мире покупатель сжиженного природного газа, в октябре 2023 года нарастила импорт СПГ в годовом исчислении на 6% - до 5,413 млн тонн, сообщило Министерство финансов страны.

Импорт растет второй месяц подряд (в сентябре - на 4%). Достигнутый процент роста стал максимальным за 12 месяцев - с октября 2022 года.

За 10 месяцев 2023 года страна получила 54,324 млн тонн СПГ, что на 10%, или 6 млн тонн меньше, чем за январь-октябрь 2022 года.

Японии приходится увеличивать активность на рынке, так как национальному энергетическому комплексу надо готовиться к зимнему сезону. В течение лета уровень запасов СПГ в стране был существенно ниже, чем в предыдущие годы.

В октябре энергетические компании Японии резко активизировали процесс формирования запасов. К концу месяца их уровень достиг 2,37 млн тонн, что на 18% превосходит средний пятилетний показатель на конец октября, но ниже, чем показатель годовой давности (2,53 млн тонн). Активное полонение запасов продолжается и в ноябре.

В России Япония закупила за 10 месяцев 4,645 млн тонн СПГ (снижение на 20%), в октябре импорт сократился на 5% - до 506 тысяч тонн. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2023 году потребление газа в Японии сократится на 6%, главным образом из-за роста загрузки атомных электростанций.

Республика Корея в октябре импортировала 3,431 млн тонн СПГ, что на 16% меньше, чем в октябре 2022 года. За 10 месяцев 2023 года импорт упал на 6,6% - до 35,6 млн тонн, сообщила таможня страны. МЭА ожидает снижения потребления газа в РК в 2023 году на 2%. По мнению агентства, потребление газа будет снижаться из-за роста производства атомной энергии и расширения использования возобновляемых источников.

Япония Ямал СПГ МЭА Газпром Mitsui Mitsubishi Сахалинская энергия
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