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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Япония в январе резко увеличила расход запасов СПГ, придерживая его импорт

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Япония, второй на планете покупатель сжиженного природного газа, в январе 2024 года импортировала 6,109 млн тонн СПГ, что на 10% меньше, чем в первом месяце 2023 года, сообщило министерство финансов.

Снижение импорта последовало за его 7-процентным ростом в декабре. Для импорта СПГ, который перевозится на танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность статистики приема партий между месяцами. Средний показатель закупок за последние три месяца сократился на 2,7% к уровню того же периода прошлого года.

Средняя цена импортируемого газа сложилась на уровне $512 за тысячу кубометров после $515 в декабре 2023 года и $721 в январе-2023.

С другой стороны, в январе 2024 года страна резко увеличила использование коммерческих запасов СПГ, которые сократились сразу на 540 тыс. тонн, что почти в четыре раза интенсивнее, чем обычно в январе (в 3,6 раз выше среднего показателя за последние пять лет). Помимо коммерческих запасов в стране запущен механизм стратегического государственного резерва - энергетическая компания JERA обеспечит из своего портфеля властям доступность одного танкера в месяц до конца зимы.

В январе 2024 года импорт СПГ из России составил 654 тыс. тонн (или 892 млн куб. м в объеме после регазификации), что на 7% меньше, чем годом ранее. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Импорт из США вырос на 20% - до 601 тыс. тонн, из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) было закуплено 1,536 млн тонн (-18%), с Ближнего Востока - 728 тыс. тонн (-8%). Регулярно в страну приходят перепроданные партии СПГ из Китая: в январе пришла еще одна.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году страна незначительно снизит потребление газа на фоне продолжающегося усиления позиций атомной энергии и генерации из возобновляемых источников.

Япония
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