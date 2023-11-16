Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

ГТЛК планирует запустить программу льготного лизинга дронов в январе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует запустить программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем (БАС) в январе 2024 года, сообщил гендиректор компании Евгений Дитрих.

"С января запустим "сверстанную" нами программу льготного лизинга, в рамках которой мы за 7 лет поставим более 8 тыс. единиц отечественных беспилотников общей стоимостью свыше 60 млрд рублей", - сказал Дитрих журналистам в кулуарах форума "Транспорт России - 2023".

Это одно из направлений работы ГТЛК в статусе базового заказчика в рамках нацпроекта по БАС, пояснил он. "Во-вторых, мы являемся оператором поставок в рамках гражданского государственного заказа, по нему планируем до 2030 года поставить 7,5 тыс. БАС на 74 млрд рублей", - добавил Дитрих.

В прошлом году совместно с фондом "Национальной технологической инициативы" ГТЛК учредила оператора беспилотников ООО "БАС". Декларировалось, что в будущем это СП будет оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. На этапе становления задача "БАС" – стать "технологическим полигоном для тестирования современных разработок, оценки их коммерческой эффективности и дальнейшей покупки", пояснял ранее Дитрих.

В сентябре он говорил, что в парке БАС 26 беспилотников, до конца года планируется покупка еще порядка 170 машин российского производства "самых разных типов и классов".

ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ вместе с кабмином обсудит вопрос дифференциации ставки по льготной ипотеке

Россияне в сентябре-октябре вернули на депозиты 200 млрд рублей

Россияне в сентябре-октябре вернули на депозиты 200 млрд рублей

Источники сообщили о возвращении во II чтение проекта о выплатах топливного демпфера

Сбербанк стал участником эксперимента по исламскому банкингу

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

Регионам предложили сдать в аренду ненужные отделения "Почты России"

Регионам предложили сдать в аренду ненужные отделения "Почты России"

Рубль по итогам среды уверенно вырос к основным валютам, обновив максимумы июля

Рубль по итогам среды уверенно вырос к основным валютам, обновив максимумы июля

Росстат зафиксировал снижение себестоимости добычи нефти в России

Рыбаки РФ к 15 ноября увеличили вылов лосося на 13%

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП в III квартале до 5,5%

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП в III квартале до 5,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });