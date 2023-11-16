ГТЛК планирует запустить программу льготного лизинга дронов в январе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует запустить программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем (БАС) в январе 2024 года, сообщил гендиректор компании Евгений Дитрих.

"С января запустим "сверстанную" нами программу льготного лизинга, в рамках которой мы за 7 лет поставим более 8 тыс. единиц отечественных беспилотников общей стоимостью свыше 60 млрд рублей", - сказал Дитрих журналистам в кулуарах форума "Транспорт России - 2023".

Это одно из направлений работы ГТЛК в статусе базового заказчика в рамках нацпроекта по БАС, пояснил он. "Во-вторых, мы являемся оператором поставок в рамках гражданского государственного заказа, по нему планируем до 2030 года поставить 7,5 тыс. БАС на 74 млрд рублей", - добавил Дитрих.

В прошлом году совместно с фондом "Национальной технологической инициативы" ГТЛК учредила оператора беспилотников ООО "БАС". Декларировалось, что в будущем это СП будет оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. На этапе становления задача "БАС" – стать "технологическим полигоном для тестирования современных разработок, оценки их коммерческой эффективности и дальнейшей покупки", пояснял ранее Дитрих.

В сентябре он говорил, что в парке БАС 26 беспилотников, до конца года планируется покупка еще порядка 170 машин российского производства "самых разных типов и классов".