ГТЛК 30 ноября начнет размещение двух выпусков облигаций на 10,8 млрд руб. в пользу Минфина

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 30 ноября начнет размещение двух выпусков облигаций серий 003Р-04 и 003Р-05 на общую сумму 10,8 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Размещение пройдет по закрытой подписке, потенциальный приобретатель - Минфин РФ.

Срок обращения выпуска 003Р-04 – 12 лет, объем – 9,969 млрд рублей. Срок обращения 003Р-05 – 20 лет, объем – 827,52 млн рублей. По обоим займам предусмотрена амортизация.

"Средства привлекаются для финансирования поставок воздушных судов для дальневосточной авиакомпании "Аврора" с использованием средств Фонда национального благосостояния", - пояснила "Интерфаксу" представитель ГТЛК.

В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 187,5 млрд рублей, 20 выпусков классических бондов на 77,8 млрд рублей и два биржевых выпуска на $174,65 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.