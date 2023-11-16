Страховщики просят поддержки ЦБ при IT-взаимодействии с госорганами в личном страховании

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитывает на содействие Банка России в решении вопроса об интеграции информационных систем страховщиков в личных видах страхования с единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГСЗ). Об этом сообщил президент ВСС Евгений Уфимцев, выступая в четверг на встрече, организованной аналитическим центром "Форум". Там обсуждались "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2024 год и на период 2025-26 годов" Банка России.

По его словам, "в вопросе цифровизации хотелось бы конкретики", с учетом того, что за ближайшие 3 года потребуется организовывать взаимодействие не только между ЦБ и страховщиками, но и с более широким кругом госорганов.

Уфимцев уточнил, что страховщики, в частности, нуждаются в организации возможности получения данных гражданина при условии его согласия и с учетом законодательных ограничений на работу с персональными данными.

Речь идет о хранении, обработке данных, а также о стандартизации цифровых форматов для взаимодействия медицинских и страховых организаций по линиям добровольного медицинского страхования, рискового страхования жизни и здоровья, страхования от несчастного случая и болезней, страхования критических заболеваний.

Возможность подключения к единой государственной системе ЕГСЗ крайне актуальна для страховщиков, это позволяло бы сопоставлять данные по состоянию здоровья при согласии потребителя, пояснил Уфимцев.

"Мы понимаем, что здесь есть целый ряд ограничений, но при определенных условиях получать эти данные возможно. У страховщиков тогда не будет опасений в процессе урегулирования убытков, вызванных рисками мошенничества, что очень важно в личном страховании, поскольку там фигурируют серьезные страховые суммы, идут большие выплаты. Риск страхового мошенничества в личных видах страхования, к сожалению, уже сейчас проявляется и может оказаться тормозом в дальнейшем развитии бизнеса", - отметил он. Страховщики опасаются, что сформированные по программам защиты жизни и здоровья страховые резервы "будут выноситься организованными группами", сказал Уфимцев.

Глава ВСС также обратил внимание на необходимость в ближайшие 3 года вернуться к реализации закона о добровольном страховании жилья от ЧС, который был принят в 2018 году, но до сих пор не действует.

"Мне кажется, что нужно отразить в обсуждаемом документе необходимость вернуться к этому закону как задачу на ближайшие три года. Конечно, это предстоит делать совместно с Минфином. Мы понимаем, сейчас очень много на стороне Минфина, но включение этого закона обеспечит дополнительный страховой резерв", - сказал Уфимцев (конструкция этого закона предполагает софинансирование выплат гражданам за утрату застрахованного по программе региона жилья за счет страховых возмещений, а также выплат из федерального и регионального бюджетов по статьям расходов на ЧС - ИФ).

Кроме того, президент ВСС в ходе обсуждения говорил о необходимости поддержки ЦБ в вопросах расширения и внедрения в добровольное страхование дополнительных мер налогового стимулирования для страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей. По мнению Уфимцева, такие меры стимулирования клиентов дадут новый импульс к развитию для страхового рынка.

Резюмируя обсуждение, первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин предложил сконцентрировать усилия по тем направлениям, по которым "достигнуто общественное согласие".

Говоря о введении новых налоговых стимулов на финрынке, он пояснил: "Сначала заработают новые уже предложенные к внедрению налоговые стимулы, покажут, где они хорошо работают и где плохо, и мы вместе с вами начнем дискуссию с коллегами из Минфина, надо ли что-то менять".