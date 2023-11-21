Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования

Лидером по числу выявленных случаев мошенничества рынок считает ОСАГО

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Около 15% ипотечных договоров страхования имеют признаки бытового мошенничества, сообщил на конференции глава комитета по противодействию страховому мошенничеству Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Фатьянов.

При этом ОСАГО, по его словам, по-прежнему остается лидером по числу выявленных случаев страхового мошенничества.

Злоупотребления в ипотечном страховании, как правило, связаны со страхованием личных рисков заемщика, они носят бытовой характер, деятельность организованных групп нарушителей в этом виде бизнеса затруднена.

"Порядка 90% случаев бытового мошенничества, связанного с намерением получить незаконные выплаты, страховщики разрешают без подачи заявлений правоохранителям, большинство таких заявлений отзывается под давлением фактов. У страховщиков в большинстве случаев стоит задача предотвратить ущерб и мошенничество, а не провести полный цикл расследования вплоть до судебного приговора", - напомнил Фатьянов.

По его прогнозу, в 2024 году число страховых мошенничеств, связанных с кредитами, в первую очередь, с ипотечными, будет возрастать.

Говоря о взаимодействии страховщиков с представителями МВД, Фатьянов отметил, что страховщики правоохранителям по признакам страхового мошенничества подают около 1 тысячи заявлений в квартал. Он привел данные ВСС о средней стоимости таких выплат в разных линиях бизнеса. Так, в ОСАГО средняя выплата составляет 250-350 тысяч рублей, в автокаско из-за общего подорожания автомобилей показатель вырос с 1,1 млн рублей до 1,6 млн рублей в этом году, в личных видах страхования он достигает 1 млн рублей.

В 2024 году ВСС планирует создание рейтинга зрелости страховщиков с точки зрения их готовности к противодействию страховым мошенникам. В том числе в нем будут учитываться такие факторы, как наличие в компании специального подразделения, встроенность мероприятий по противодействию мошенникам в бизнес-процессы, способность отслеживать подозрительные действия страхователей и ряд других факторов. В ближайшее время концепция такого проекта будет обсуждаться на профильном комитете ВСС, сказал Фатьянов.