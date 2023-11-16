Депутаты просят ЦБ внедрить оптовый цифровой рубль для межбанковских расчетов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты предложили ЦБ вернуться к рассмотрению вопроса о внедрении оптовой модели цифрового рубля, предназначенной для межбанковских платежей, эта модель рассматривалась регулятором в консультационном докладе (модель А), но в апреле 2021 года от нее было решено отказаться и отдать предпочтение розничной модели.

Предложение о расширении эксперимента по цифровому рублю содержится в рекомендациях трех профильных комитетов Госдумы на доклад ЦБ по единой ДКП на 2024-2026 гг.

"Реализуемая модель цифрового рубля является розничной и предназначена для расширения возможностей расчета населения и бизнеса. Комитеты отмечают, что некоторые зарубежные страны проводят эксперименты по созданию еще одной формы цифровых валют, предназначенных для оптовых расчетов между банками с прицелом на трансграничное использование", - говорится в документе, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Своевременное обращение к собственному эксперименту с оптовой моделью цифровой валюты помогло бы РФ не упустить преимущества гибкости и адаптивности, которые будут открыты до тех пор, пока оптовые проекты цифровых денег центральных банков по всему миру остаются в экспериментальной фазе", - считают депутаты.

По мнению парламентариев, санкционные ограничения требуют от Банка России разработки цифровых новаций в трансграничных расчетах для сокращения зависимости от западной платежной инфраструктуры.

Депутаты также предлагают включить в аналитические публикации ЦБ анализ перспектив внедрения оптовой модели цифровых денег для трансграничных расчетов (включая использование такой модели в ЕАЭС и БРИКС), возможные планы по проведению пилотирования таких моделей, а также оценку потенциального воздействия оптовой цифровой валюты на трансмиссионный механизм ДКП, финансовую и ценовую стабильность.

В консультационном докладе ЦБ (октябрь 2020 г.) регулятор представил четыре модели внедрения цифрового рубля в РФ. Оптовая (модель А) предполагала, что ЦБ открывает кошельки банкам для осуществления межбанковских расчетов и операций с ценными бумагами. Но на этапе консультаций ЦБ отмечал, что данная модель не планируется к дальнейшей проработке, поскольку не несет дополнительных преимуществ для граждан и бизнеса по сравнению с существующими платежными системами. В концепции цифрового рубля, представленной в апреле 2021 г., от модели А было решено отказаться.

Первый опыт сотрудничества двух центральных банков по трансграничным платежам в оптовых цифровых валютах центральных банков был реализован Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Банком Японии (BoJ) еще в 2017 году.

Две модели (розничную и оптовую) системы цифровых валют центральных банков прорабатывают Китай, Канада, США.