Банки потратят на внедрение цифрового рубля в среднем по 200-300 млн руб.

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Расходы одной кредитной организации на внедрение цифрового рубля в среднем составят 200-300 млн руб., говорится в исследовании компании "Яков и партнеры" (бывшая российская "дочка" McKinsey), проведенного совместно с Центральным университетом.

"Один из банков, участвующий в пилотном проекте, уже инвестировал 150 млн руб. во внедрение цифрового рубля, а основные траты пришлись на построение информационной безопасности и построение шлюза с ЦБ. Для банков большего размера эта цифра может увеличиться в несколько раз", - сказано в исследовании.

При этом отмечается, что для некоторых кредитных организаций такие затраты могут стать весомыми, особенно если ранее банк не инвестировал значимых средств в аналогичные технологические проекты и экспертизу.

Расходы банковской отрасли (предполагается, что в проекте цифрового рубля будут участвовать от 100 до 200 банков) могут составить 30-50 млрд руб. Эти затраты включают расходы на кибербезопасность, новое оборудование и программное обеспечение, а также на новые бизнес-сценарии и кадры.

Экономический эффект от внедрения цифрового рубля для кредитных организаций может составить от 17 млрд до 61 млрд руб. в год в зависимости от того, как будет складываться сотрудничество ЦБ, банков и бизнеса в сфере внедрения и распространения цифрового рубля.

Около 5-10 млрд руб. в год банки смогут сэкономить за счет более дешевого привлечения клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. При средней стоимости привлечения в размере 20 тыс. руб. затраты могут снизиться в пределах 30-50% и затронуть 20-40% новой клиентской базы.

Остальные 12-51 млрд руб. комиссионного дохода в год банкам может принести появление новых продуктов, использующих смарт-контракты, а также увеличение количества клиентов кешпулинга (управление счетами компаний группы). При этом комиссионный доход банков от традиционных клиентских b2b-транзакций по мере внедрения цифрового рубля будет сокращаться, отмечают эксперты.

Ранее Росбанк сообщал о затратах на внедрение цифрового рубля в размере 150 млн руб. Кроме него, в первую пилотную группу банков входит еще 12 банков. Они проводят тестирование операций с реальными цифровыми рублями с августа 2023 года. Ожидается, что в 2024 году пилот будет расширен за счет подключения еще 17 банков, а также нескольких тысяч физических и юридических лиц. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.