Падение промпроизводства в США в октябре оказалось максимальным за 10 месяцев

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в октябре упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Это максимальное снижение показателя за последние десять месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%, по данным Trading Economics.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,1%, в то время как ранее было объявлено о его повышении на 0,3%.