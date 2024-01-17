Промпроизводство в США в декабре выросло на 0,1%, лучше прогноза

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В декабре 2023 года в США объем промышленного производства вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали снижение на 0,1%.

В ноябре, по пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,2%.

Производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце увеличилось на 0,1%, в том числе выпуск автомобилей и запасных частей к ним повысился на 1,6%.

Рост в горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) составил 0,9%, при этом электроэнергетическая отрасль продемонстрировала снижение на 1%.

Использование производственных мощностей осталось на уровне ноябре - 78,6%.

Общий объем промпроизводства в США в декабре увеличился на 1% относительно того же месяца предыдущего года. В ноябре показатель опустился на 0,4%.