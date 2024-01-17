Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Промпроизводство в США в декабре выросло на 0,1%, лучше прогноза

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В декабре 2023 года в США объем промышленного производства вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали снижение на 0,1%.

В ноябре, по пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,2%.

Производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце увеличилось на 0,1%, в том числе выпуск автомобилей и запасных частей к ним повысился на 1,6%.

Рост в горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) составил 0,9%, при этом электроэнергетическая отрасль продемонстрировала снижение на 1%.

Использование производственных мощностей осталось на уровне ноябре - 78,6%.

Общий объем промпроизводства в США в декабре увеличился на 1% относительно того же месяца предыдущего года. В ноябре показатель опустился на 0,4%.

США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ назвал одной из причин ослабления курса рубля в декабре спрос физлиц на валюту

Минэкономразвития РФ рассчитывает на рост ВВП темпами выше 2% в ближайшие годы

Минэкономразвития РФ рассчитывает на рост ВВП темпами выше 2% в ближайшие годы

Hetzner и DigitalOcean оштрафованы на 149 млн руб. за нарушение порядка работы в РФ

"Дочке" Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала

"Дочке" Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала

ФНБ в декабре уменьшился на 1,47 трлн рублей

Кардиолог Минздрава прокомментировал спад поставок лекарства от повторного инфаркта

Кардиолог Минздрава прокомментировал спад поставок лекарства от повторного инфаркта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });