Суд частично удовлетворил иск МТС-банка к Euroclear

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear Bank по иску МТС-банка $35,571 млн, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Согласно материалам дела, банк обратился в суд в августе с требованием взыскать с европейского депозитария $35,6 млн убытков и $2,3 млн процентов за пользование чужими денежными средствами. В качестве третьего лица привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Банк принадлежит телеком-компании "МТС", 42,085% которой владеет АФК "Система". МТС-банк по итогам первого полугодия 2023 года занимал 26-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

В январе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" о взыскании с Euroclear $107,1 млн и 489 тыс. евро. Позднее Девятый арбитражный апелляционный суд по просьбе банка частично изменил это решение, постановив взыскать с европейского депозитария $107,1 млн в рублевом эквиваленте, а также учел отказ от требований в евро.