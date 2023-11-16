Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре. Это следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ и опубликованного на сайте регулятора.

Наблюдаемая инфляция в ноябре выросла до 15,1% с 13,9% в октябре.

Полный опрос по инфляционным ожиданиям и свой комментарий ЦБ планировал опубликовать 23 ноября 2023 года.

Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины". При этом очередное заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 15 декабря (соответственно "неделя тишины" перед ним начнется 8 декабря).