ЦБ РФ пока сохраняет прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 7-7,5%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Банк России пока сохраняет прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 7-7,5%, сообщил "Интерфаксу" первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"Пока наш прогноз - 7-7,5%, мы его не меняли", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности превышения инфляцией по итогам текущего года верхней границы этого диапазона.

Годовая инфляция в РФ на 13 ноября, как следует из данных Росстата, ускорилась до 7,27% с 7,07% на 7 ноября и 6,69% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 7,16% (с 6,99% на 7 ноября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года. Свежие недельные данные будут опубликованы позднее в среду.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке запланировано на 15 декабря (оно не будет опорным). Обновлять среднесрочный макроэкономический прогноз по итогам этого заседания Банк России не собирался.

Одним из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке, являются инфляционные ожидания.

Согласно опубликованному на прошлой неделе краткому опросу "инФОМ", инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре. Наблюдаемая инфляция в ноябре выросла до 15,1% с 13,9% в октябре.

ЦБ учтет эти данные и результаты декабрьского опроса при принятии решения по ставке 15 декабря, отметил Ганган.

"В целом инфляционные ожидания нас всегда беспокоят. Это один из важных индикаторов, на которые ЦБ смотрит с точки зрения анализа текущей инфляционной картины. Поэтому динамика инфляционных ожиданий, в том числе, будет приниматься во внимание. Мы получим очередные данные в декабре, и это будет учитываться в декабрьском решении (по ключевой ставке - ИФ)", - заявил первый замглавы департамента.