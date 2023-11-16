СД "Совкомфлота" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 6,32 руб. на акцию

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Совкомфлот" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Соответствующее решение было принято на заседании совета 15 ноября.

Общая сумма дивидендов, в случае их утверждения, составит 15 млрд рублей.

Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 18 декабря. Оно пройдет в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании, закрывается 27 ноября.

"Компания в дальнейшем также будет рассматривать возможность выплаты промежуточных дивидендов при наличии необходимого уровня ликвидности и достаточности капитала для обеспечения стратегического развития компании", - сообщил "Совкомфлот".

Акции "Совкомфлота", подраставшие в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 5,7% (до 131 рубля за штуку), перешли к снижению на новостях о рекомендуемом размере дивидендов. Их котировки в моменте опускались до 121,4 рубля за штуку, то есть на 2% ниже уровня закрытия среды.

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