Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО за 9 месяцев составила $702 млн

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в январе-сентябре 2023 года составила $702,2 млн, в третьем квартале - $206,2 млн, сообщила компания.

Чистую прибыль по МСФО за аналогичный период 2022 года "Совкомфлот" не раскрывал. Во втором квартале 2023 года чистая прибыль СКФ по МСФО составила $210 млн.

Показатель EBITDA за 9 месяцев вырос на 68% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, до $1,242 млрд. В третьем квартале "Совкомфлот" получил $375,1 млн EBITDA ($414 млн во II квартале).

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) в январе-сентябре выросла до $1,565 млрд, что на 54% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. В третьем квартале выручка в ТЧЭ составила $485,6 млн ($528 млн во II квартале).

Чистый долг компании на 30 сентября 2023 года составил $492,8 млн.

За девять месяцев СКФ получил 65,3 млрд рублей скорректированной чистой прибыли по МСФО (база для дивидендов).

Компания подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении СКФ.

Общий объем законтрактованной выручки группы СКФ на период до конца 2026 года составляет $3,5 млрд, из которых на 2024 год приходится $1,1 млрд.

"Индустриальные сегменты бизнеса (транспортировка сжиженного газа и обслуживание шельфовых проектов челночными танкерами ледового класса и ледокольными судами снабжения) продолжили обеспечивать стабильный денежный поток в рамках работы по долгосрочным контрактам", - сообщил СКФ.

"Доходы от танкерных сегментов бизнеса (транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов) поддерживались как высокой рыночной конъюнктурой, так и значительным объемом заключенных новых тайм-чартерных соглашений. Традиционное для летнего периода сезонное снижение фрахтовых ставок на спотовом рынке сменилось восстановлением рынка на фоне повышенного спроса на танкерный флот. При этом сохранялась нестабильность внешней экономической среды, подверженной влияниям геополитических и санкционных факторов", - отмечается в сообщении.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.