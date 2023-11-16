Цена нефти Brent опустилась ниже $79 за баррель впервые с июля

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть значительно ускорили падение вечером в четверг.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:11 по московскому времени в четверг составляет $78,15 за баррель, что на $3,03 (3,73%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Международный бенчмарк опустился ниже $79 за баррель впервые с 20 июля.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $3 (3,91%), до $73,66 за баррель.

Накануне цены на нефть снизились впервые за пять сессий на данных министерства энергетики США, показавших увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали рост нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает MarketWatch.

Рынок также оценивает новые данные Joint Organization Data Initiative (JODI), согласно которым Саудовская Аравия в сентябре увеличила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 0,6%, экспорт - на 3%.

Объем экспортных поставок составил 5,754 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,584 млн б/с в августе. При этом он был на 25,5% меньше показателя за сентябрь прошлого года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в сентябре этого года составила 8,975 млн б/с против 8,918 млн б/с месяцем ранее. В годовом выражении этот показатель упал на 18,7%.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в сентябре снизили добычу нефти на 1% - до 12,920 млн б/с по сравнению с 13,053 млн б/с месяцем ранее. Между тем за год показатель увеличился на 4,8%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,2 млн б/с против 4,142 млн б/с в августе (рост на 1,4%) и 3,505 млн б/с в сентябре прошлого года (повышение на 19,8%).