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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Нефть Brent подорожала до $78,5 за баррель

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Нефть дорожает днем в пятницу, восстанавливаясь после падения до минимумов с июля накануне.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 по московскому времени подорожали на $1,1 (1,42%) - до $78,52 за баррель.

Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,98 (1,34%) - до $73,88 за баррель.

С начала недели Brent и WTI подешевели более чем на 4%.

Негативным фактором для рынка нефти стали сигналы ослабления мировой экономики и высокий уровень запасов в Штатах. Как сообщило в среду Минэнерго США, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей.

"Все внимание рынка после недавнего падения нефтяных котировок снова обратилось на ОПЕК+", - отметил старший аналитик сырьевого рынка в SEB AB Бьярн Скилдруп.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, ОПЕК будет стараться поддержать цены на нефть марки Brent в диапазоне от $80 до $100 за баррель в 2024 году.

нефть
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