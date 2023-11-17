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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Цена Brent стабилизировалась у $77,5 за баррель после падения накануне

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии до минимумов с июля.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $77,45 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов снизилась на $3,76 (4,6%), до $77,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,04 (0,05%), до $72,94 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $3,76 (4,9%), до $72,9 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели более чем на 5%.

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Давление на рынок оказывают сигналы ослабления мировой экономики при сохранении высоких запасов нефти в Штатах. Как сообщило в среду Минэнерго США, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей.

"Падение цен на нефть, похоже, вызвано опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса", - говорит аналитик SIA Wealth Management Колин Сизински, слова которого приводит Market Watch. Данные о росте запасов в США усугубили эти опасения, отмечает он.

В четверг цены "начали действительно резкое падение в момент выхода слабых данных о промпроизводстве США, которые стали сигналом ослабления американской экономики и потенциального снижения спроса на нефть", говорит Сизински.

Объем промпроизводства в США в октябре упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в четверг отчете Федеральной резервной системы. Снижение стало максимальным за 4 месяца.

нефть
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