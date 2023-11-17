Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением рублевых цен blue chips на фоне обвалившейся накануне нефти (Brent в конце недели стоит в районе $77,5 за баррель) и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8%, во главе с бумагами Polymetal и компаний-экспортеров.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3168,56 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1119,73 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 89,14 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1,9%), "Роснефти" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Яндекса" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -1,1% "префы"), "Татнефти" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы"), ВТБ (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), расписки TCS Group (-0,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. "Вчерашнее падение цен на нефть еще не полностью учтено в ценах акций нефтегазовых компаний. Учитывая последний торговый день недели, маловероятно, что спрос на российские акции будет выше предложения, на фоне чего индекс может продолжить снижение", - считает он.

СД "Совкомфлота" (+0,4%, до 126,5 рубля) накануне рекомендовал промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 6,32 руб. на акцию, что оказалось ниже ожиданий. На следующей неделе будет представлена финансовая отчетность компании, после чего будет понятно, смогут ли оправдаться ожидания рынка, что за весь 2023 год "Совкомфлот" выплатит 18 рублей на акцию, считает Головинов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая слабость индекса МосБиржи усилилась после пробития рубежа 3200 пунктов, что увеличило вероятность ухода индикатора к нижней границе среднесрочного боковика 3000-3300 пунктов. Впрочем, поводов для паники и экстренного закрытия среднесрочных "лонгов" пока нет, считает эксперт.

Ранее на неделе основной причиной негативной динамики рублевых акций стало падение нефти, которая за сутки откатилась к уровням начала июля. Никаких явно выраженных причин для распродаж нефтяных контрактов нет. Некоторые негативные данные по американской и китайской экономикам ими не являются - еще месяц назад подобные сигналы просто игнорировались.

Складывается впечатление, что убытки начали фиксировать среднесрочные инвесторы, купившие нефть дороже $85 за баррель в расчете, что она последует прогнозам некоторых аналитиков и уйдет выше $100. Если это так, то на следующей неделе снижение нефтяных цен может продолжиться. Но в пятницу вполне может состояться небольшой отскок, поскольку краткосрочные спекулянты будут фиксировать прибыль и закрывать "короткие" позиции, опасаясь переносить их через выходные из-за напряженности вокруг Израиля, считает Антонов.

В мире

В США накануне индексы акций изменились на 0,1%, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. и составило 231 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимальный уровень почти за три месяца. Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем до 222 тыс.

Объем промпроизводства в Штатах упал в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Это максимальное снижение показателя за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал менее значительное сокращение - на 0,3%.

Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре вырос до минус 5,9 пункта по сравнению с минус 9 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, отмечает Trading Economics. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении. Показатель завершил в минусе 16-й месяц из последних 18.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Alibaba решила отказаться от полного выделения облачного бизнеса. Это обусловлено тем, что недавнее расширение ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай может оказать существенное негативное влияние на способность облачного сегмента продавать продукты и услуги и исполнять условия существующих контрактов, предупредила компания. Между тем интернет-гигант вернулся к чистой прибыли во втором финансовом квартале, который завершился 29 октября, и нарастил выручку лучше ожиданий.

Акции Alibaba теряют почти 10% и выступают лидером падения на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после обвала накануне до минимумов с июля на статистике о росте запасов сырья в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,48 за баррель (+0,1% и -4,6% накануне), декабрьская цена WTI - $72,97 за баррель (+0,1% и -4,9% в четверг).

С начала недели Brent и WTI подешевели более чем на 5%.

Давление на рынок оказывают сигналы ослабления мировой экономики при сохранении высоких запасов нефти в Штатах. Как сообщило в среду Минэнерго США, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей.