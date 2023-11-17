Чистая прибыль Gap в III финквартале упала на 23%, но превзошла ожидания

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Gap Inc., владеющая сетью магазинов одежды, в третьем финансовом квартале снизила чистую прибыль на 23% и выручку - на 6,7%, однако оба показателя оказались лучше ожиданий.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за финквартал, завершившийся 28 октября, составила $218 млн, или 58 центов на акцию, по сравнению с $282 млн, или 77 центами на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Выручка опустилась до $3,767 млрд против $4,039 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи сократились на 2%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 24 цента на акцию при выручке в $3,61 млрд и падении сопоставимых продаж на 8,7%.

Онлайн-продажи компании снизились на 8%. На них приходится около 38% общего объема выручки, отмечается в отчетности.

Доходы от продажи продукции бренда Gap упали на 15%, Banana Republic - на 11%, Old Navy - на 1%, Athleta - на 18%.

На конец прошлого квартала компания управляла 3 533 магазинами более чем в 40 странах.

Котировки акций Gap на дополнительных торгах в четверг взлетели более чем на 17% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация ритейлера выросла на 35% (до $5,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 3,2%.