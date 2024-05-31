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Gap вернулась к прибыли в I финквартале, акции подскочили на 23%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американская Gap Inc., владеющая сетью магазинов одежды, зафиксировала чистую прибыль в первом финансовом квартале и рост выручки, оказавшийся сильнее ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, завершившийся 30 апреля, составила $158 млн, или 41 цент на акцию, по сравнению с убытком в размере $18 млн, или 5 центов на акцию, за сопоставимый период прошлого фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Gap на уровне 15 центов на акцию.

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Квартальная выручка ритейлера увеличилась на 3%, до $3,4 млрд, что превысило прогноз рынка на уровне $3,29 млрд.

Сопоставимые продажи повысились на 3%, аналитики ожидали роста на 1,1%.

Gap теперь ожидает, что ее выручка в этом году немного увеличится, тогда как предыдущий прогноз предусматривал отсутствие изменения показателя.

Акции Gap подскочили в цене на 23% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 8%.

Gap
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