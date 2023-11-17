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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Розничные продажи в Великобритании в октябре неожиданно упали на 0,3%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в октябре снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения на аналогичную величину, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре розничные продажи уменьшились на 1,1%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.

Продажи в продуктовых магазинах в прошлом месяце сократились на 0,3% м/м. Реализация товаров в непродуктовых торговых точках уменьшилась на 0,2%, в том числе реализация одежды снизилась на 0,9%, товаров для дома - на 1,1%. Продажи топлива упали на 2%.

Между тем объемы онлайн-торговли выросли на 0,8%.

Розничные продажи в Британии в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года упали на 2,7%.

В сентябре, по уточненным данным, данный показатель опустился на 1,3%, а не на 1%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в октябре снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,4% к тому же месяцу 2022 года.

Великобритания
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