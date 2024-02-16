Рост розничных продаж в Великобритании в январе вдвое превысил прогноз

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в январе увеличились на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Это максимальный подъем с апреля 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное повышение - на 1,5%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в декабре розничные продажи упали на 3,3%, а не на 3,2%, как было объявлено ранее.

Продажи в продуктовых магазинах в прошлом месяце выросли на 3,4%, в непродуктовых - на 3%. Реализация автомобильного топлива подскочила на 5,4%.

Розничные продажи в Британии в январе выросли на 0,7% в годовом выражении после падения на 2,4% в предыдущий месяц. Эксперты ожидали сохранения негативной динамики и сокращения на 1,4%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива повысились на 3,2% относительно предыдущего месяца и на 0,7% к январю 2023 года.