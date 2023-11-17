Сделка по выкупу 20% акций ТМХ у Alstom будет завершена до конца 2023 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Французский концерн Alstom выйдет из состава акционеров "Трансмашхолдинга" (ТМХ) в оставшийся период 2023 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ТМХ Кирилл Липа в кулуарах Петербургского международного культурного форума.

"До конца года. (...) Мы не разглашаем эту информацию", - сказал Липа, отвечая на вопрос о сроках и сумме сделки по выкупу 20% акций ТМХ у Alstom.

Остальные 80% акций Transmashholding Limited, головной компании ТМХ, принадлежат российским акционерам, включая самого Липу.

14 сентября США обновили российский сегмент SDN List, куда в числе других вошел "Трансмашхолдинг". В связи с этим Alstom решил покинуть состав акционеров компании.

В марте 2022 года Alstom заявил о приостановке всех поставок и будущих инвестиций в Россию.

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.