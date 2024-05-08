Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Alstom продал свои 20% акций АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) за 75 млн евро, сообщил французский концерн.

Как отмечается в его пресс-релизе, сделка была закрыта в начале января 2024 года. Балансовая стоимость была нулевой за счет признанного обесценения.

Кто выступил покупателем, в сообщении не уточняется. Но ТМХ в опубликованной ранее отчетности по МСФО за 2023 год сам сообщал о приобретении 20-процентной доли.

Alstom отмечает, что после включения ТМХ в сентябре 2023 года в SDN List Минфина США провел оценку потенциальных рисков новых санкционных ограничений.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.

О том, что Alstom покинет состав акционеров ТМХ, в октябре говорил "Интерфаксу" гендиректор российской компании Кирилл Липа. Он отмечал, что это решение французской компании связано с американскими санкциями. Российские акционеры, включая и самого Липу, после сделки с Alstom владеют 100% кипрской Transmashholding Limited, контролирующей ТМХ. Липа говорил, что она вскоре может быть редомицилирована в РФ.