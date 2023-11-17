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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Toyota будет использовать вторсырье при производстве аккумуляторов в США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Североамериканское подразделение японской Toyota и американская Redwood Materials Inc. расширили достигнутое в 2022 году соглашение о переработке аккумуляторов гибридных и полностью электрифицированных автомобилей Toyota, говорится в пресс-релизе подразделения.

Параметры новой сделки не раскрываются. Известно лишь, что Redwood будет поставлять Toyota переработанные катодоактивные материалы и медную фольгу для анодов, которые будут использоваться при производстве новых аккумуляторов на ее заводе в Северной Каролине.

Toyota планирует запустить этот завод в 2025 году. Инвестиции в проект оцениваются примерно в $14 млрд.

Японская компания намерена обеспечить углеродную нейтральность своих глобальных операций к 2035 году, автомобилей - к 2050 году.

США Toyota Северная Каролина Redwood
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