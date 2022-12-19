Глава Toyota усомнился в правильности стратегии выпуска исключительно электромобилей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент японского автоконцерна Toyota Motor Corp Акио Тоёда причислил себя к "молчаливому большинству", которое сомневается в правильности стратегии производства исключительно электрокаров для достижения нулевых вредных выбросов.

"Люди, вовлеченные в автомобильную промышленность, в основном составляют молчаливое большинство. Это молчаливое большинство задается вопросом, являются ли электромобили единственной опцией. Однако они думают, что это тренд (производство электрокаров - ИФ), и поэтому не могут высказаться", - заявил Тоёда журналистам в ходе своего визита в Таиланд.

В Toyota считают, что гибридные автомобили и автомобили на водородном топливе являются важными элементами стратегии энергетического перехода в автомобильной промышленности, поскольку производство электрических машин дорожает из-за роста цен на сырье, а инфраструктура для зарядки таких авто еще не развита в большинстве стран мира.

"Так как правильный ответ все еще неясен, мы не должны ограничиваться только одной опцией", - приводит слова Тоёды издание The Wall Street Journal.

Между тем осторожная риторика Тоёды в отношении производства электрокаров спровоцировала некоторую обеспокоенность инвесторов и клиентов Toyota из-за того, что автопроизводитель может отстать в глобальной гонке в энергетическом переходе, пишет WSJ. Многие конкуренты компании, включая General Motors Co. и Honda Motor Co., установили сроки электрификации производственных линий. Однако Toyota по-прежнему придерживается стратегии инвестирования в диверсифицированное производство, которое включает выпуск гибридных и водородных машин.

Тоёда отметил, что Toyota подходит серьезно ко всем типам автомобилей, включая электрокары. В конце 2021 года компания объявила об инвестициях на сумму $35 млрд в производство электромобилей, рассчитанных до 2030 года. С того момента Toyota осуществила ощутимые вложения в производство этих автомобилей в США.

Тем не менее автопроизводитель медленнее конкурентов выпускает новые модели электрокаров на таком ключевом рынке, как Соединенные Штаты, отмечает WSJ. Ранее в этом году Toyota была вынуждена отозвать партию электрических внедорожников bZ4X в стране из-за проблем с безопасностью.

Котировки акций Toyota снизились на 1,6% на торгах в Японии в понедельник. С начала года их стоимость уменьшилась на 9,3%.