Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 2,63%, на Аи-92 – на 4,59%
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,63% до 51 853 руб./т, на Регуляр-92 – на 4,59% до 48 627 руб./т. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|13.11.2023
|14.11.2023
|% к пр. д.
|15.11.2023
|% к пр. д.
|16.11.2023
|% к пр. д.
|17.11.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|53 255
|53 924
|1,26
|53 907
|-0,03
|52 494
|-2,62
|51 853
|-1,22
|-2,63
|Регуляр-92
|50 968
|51 830
|1,69
|51 665
|-0,32
|49 122
|-4,92
|48 627
|-1,01
|-4,59
|ДТ-летнее
|58 522
|59 208
|1,17
|59 867
|1,11
|58 028
|-3,07
|55 954
|-3,57
|-4,39
|ДТ-зимнее
|74 748
|74 424
|-0,43
|74 059
|-0,49
|72 571
|-2,01
|73 243
|0,93
|-2,01
|Мазут топочный
|22 994
|26 034
|13,22
|23 410
|-10,08
|22 883
|-2,25
|22 910
|0,12
|-0,37
|Авиатопливо
|79 188
|84 166
|6,29
|84 166
|0
|84 850
|0,81
|80 988
|-4,55
|2,27
|СУГ
|33 476
|33 377
|-0,3
|32 757
|-1,86
|31 961
|-2,43
|32 013
|0,16
|-4,37
Цены приведены по национальному индексу