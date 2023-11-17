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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 2,63%, на Аи-92 – на 4,59%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,63% до 51 853 руб./т, на Регуляр-92 – на 4,59% до 48 627 руб./т. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

13.11.2023 14.11.2023 % к пр. д. 15.11.2023 % к пр. д. 16.11.2023 % к пр. д. 17.11.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 53 255 53 924 1,26 53 907 -0,03 52 494 -2,62 51 853 -1,22 -2,63
Регуляр-92 50 968 51 830 1,69 51 665 -0,32 49 122 -4,92 48 627 -1,01 -4,59
ДТ-летнее 58 522 59 208 1,17 59 867 1,11 58 028 -3,07 55 954 -3,57 -4,39
ДТ-зимнее 74 748 74 424 -0,43 74 059 -0,49 72 571 -2,01 73 243 0,93 -2,01
Мазут топочный 22 994 26 034 13,22 23 410 -10,08 22 883 -2,25 22 910 0,12 -0,37
Авиатопливо 79 188 84 166 6,29 84 166 0 84 850 0,81 80 988 -4,55 2,27
СУГ 33 476 33 377 -0,3 32 757 -1,86 31 961 -2,43 32 013 0,16 -4,37

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ
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