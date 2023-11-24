Биржевые цены на дизельное топливо не отреагировали на отмену запрета экспорта

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин на уходящей неделе продолжили активное снижение, которое началось в середине ноября. Цены на дизтопливо на бирже на этой неделе находились в боковике, существенно не отреагировав на отмену запрета его экспорта, потому что эта информация была отыграна рынком ранее.

Как свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), цена Аи-92 на 24 ноября снизилась к стоимости закрытия предыдущей пятницы на 3,6%, до 46 866 рублей за тонну, а Аи-95 - на 3%, до 50 295 рублей за тонну. Этот уровень цен сопоставим с тем, который фиксировался на бирже в начале весны.

Цены на дизельное топливо на бирже за неделю практически не изменились. Таким образом, они слабо отреагировали на отмену временного запрета на экспорт ДТ, который действовал два месяца. Так, летний дизель подорожал на 0,6%, до 56 291 рубля за тонну, зимний - на 0,4%, до 73 548 рублей за тонну, межсезонный - подешевел на 0,3%, до 56 102 рублей за тонну.

Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов, комментируя динамику биржевых цен на этой неделе, подчеркнул снижение спроса, обусловленное сезонностью. "Это, в том числе, снижение активности пассажирских перевозок, а также завершение полевых работ. По ряду нефтепродуктов произошло увеличение объема биржевой реализации, что поддержало снижение цен", - сказал он.

По его словам, в период с 20 по 23 ноября объемы продаж бензина Премиум-95 выросли на 6% - с 13,3 тысячи тонн до 14,1 тысячи тонн в день, но по Регуляр-92 снизились на 14,8% - с 30,9 тысячи тонн до 26,3 тысячи тонн. Продажи дизельного топлива летнего выросли на 10% - с 9,9 тысячи тонн до 10,9 тысячи тонн, зимнего ДТ - на 7,4%, с 27,1 тысячи тонн до 29,1 тысячи тонн.

Минэнерго, комментируя отмену ограничения на экспорт зимнего ДТ с 22 ноября, отмечало, что за два месяца внутренний рынок был насыщен товарным дизтопливом всех сортов, в том числе в биржевом канале реализации. В частности, запасы летнего ДТ составляют 3,2 млн тонн, что на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта (21 сентября). При этом ведомство продолжит мониторинг производственных и ценовых показателей с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, подчеркивало Минэнерго.