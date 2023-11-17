Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Мосбиржа запустила сервис подбора брокера на "Финуслугах"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" запустила для частных инвесторов сервис подбора брокера, который позволяет сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы, говорится в сообщении торговой площадки.

Сервис доступен на сайте платформы "Финуслуги".

В каталоге представлены 11 брокерских компаний, в том числе БКС, "Тинькофф инвестиции", "Финам", "Сбер Инвестиции", "Цифра брокер". Сделав выбор, пользователи могут открыть счет онлайн и начать инвестировать.

Мосбиржа запустила платформу "Финуслуги" в октябре 2020 года. На ней граждане могут приобретать финансовые продукты онлайн, в частности, открывать и пополнять вклады, оформлять кредиты, покупать электронные полисы ОСАГО и народные облигации.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

EU Observer сообщил о готовящихся санкциях против российских ювелирных изделий

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Госдума приняла закон о возврате полного демпфера по топливу

Госдума приняла закон о возврате полного демпфера по топливу

Госдума приняла закон о росте НДПИ на газ в рамках индексации оптовых цен

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу "Почты России"

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу "Почты России"

План производства "АвтоВАЗа" на 2023 г. снизят в пределах 10% из-за санкций США

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Перевозчик Lux Express с 18 ноября приостановит автобусные рейсы между РФ и Финляндией

Перевозчик Lux Express с 18 ноября приостановит автобусные рейсы между РФ и Финляндией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });