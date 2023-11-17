Мосбиржа запустила сервис подбора брокера на "Финуслугах"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" запустила для частных инвесторов сервис подбора брокера, который позволяет сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы, говорится в сообщении торговой площадки.

Сервис доступен на сайте платформы "Финуслуги".

В каталоге представлены 11 брокерских компаний, в том числе БКС, "Тинькофф инвестиции", "Финам", "Сбер Инвестиции", "Цифра брокер". Сделав выбор, пользователи могут открыть счет онлайн и начать инвестировать.

Мосбиржа запустила платформу "Финуслуги" в октябре 2020 года. На ней граждане могут приобретать финансовые продукты онлайн, в частности, открывать и пополнять вклады, оформлять кредиты, покупать электронные полисы ОСАГО и народные облигации.