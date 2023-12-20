"Мосбиржа" запустила бета-версию продукта для алготрейдеров

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" открыла доступ к бета-версии информационного продукта для алгоритмической торговли - "Алгопак", сообщила пресс-служба торговой площадки.

Он дает возможность использовать исторические данные по всем акциям, торгующимся на "Мосбирже", для тестирования и запуска торговых роботов. Это первый продукт информационно-финансового маркетплейса "Даташоп", который планируется к запуску во втором квартале 2024 года.

"Алгопак" включает набор инструментов для алготрейдеров, в том числе:

- аналитические сигналы о движении рынка, основанные на математическом анализе цен акций в потоке сделок и заявок,

- возможность тестирования торговых стратегий с помощью доступа к историческим данным,

- библиотеки и примеры кода для создания и автоматизации торговых алгоритмов благодаря онлайн-данным.

"Мосбиржа" в перспективе планирует добавить в него фьючерсные контракты, основные валютные пары, а также уведомления о выявлении колебаний цен и заявок с помощью моделей искусственного интеллекта.