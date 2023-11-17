Стоимость бензинов на бирже начала снижаться после четырехдневного роста

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензины в конце текущей недели перешли к снижению, хотя до этого показывали рост четыре торговых дня на сообщениях о возможной отмене запрета экспорта.

Как свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), повышение биржевой стоимости бензинов началось 9 ноября и продолжалось до середины уходящей недели, достигнув локальных максимумов ноября.

Рост происходил на фоне информации, которую подтверждал также глава Минэнерго Николай Шульгинов, о том, что власти обсуждают с нефтяными компаниями целесообразность отмены запрета экспорта бензина.

В среду стало известно об очередном совещании по вопросам топливного рынка у вице-премьера Александра Новака. И как раз с середины текущей недели на СПбМТСБ увеличились объемы продаж бензинов, а цены на него пошли вниз. В итоге к пятнице стоимость Аи-92 на бирже опустилась относительно закрытия предыдущей недели на 3,3%, до 48 627 руб./т, Аи-95 - на 1,4%, до 51 853 руб./т.

Биржевые цены на зимнее дизельное топливо на этой неделе снизились на 3,1%, до 72 243 руб./т, на межсезонное ДТ - на 1,7%, до 56 925 руб./т, летнее ДТ - на 3,3%, 55 954 руб./т.