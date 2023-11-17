Сменился гендиректор "Востсибнефтегаза"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Антон Калашников назначен новым генеральным директором АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" ("Востсибнефтегаз", входит в НК "Роснефть"), сообщается в ЕГРЮЛ.

Калашников вступил в должность с 16 ноября. До назначения на пост руководителя Калашников также работал в "Востсибнефтегазе".

Предыдущий гендиректор Павел Паршенцев возглавлял компанию с конца 2017 года.

АО "Востсибнефтегаз" входит в НК "Роснефть" с 2007 года. Предприятие ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Товарная продукция поставляется в систему магистральных нефтепроводов.

Юрубчено-Тохомское НГКМ является одним из основных источников для заполнения нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".