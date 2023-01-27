"Востсибнефтегаз" запустил в Красноярском крае электростанцию на ПНГ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" ("Востсибнефтегаз", входит в НК "Роснефть") ввело в эксплуатацию новую электростанцию для энергоснабжения объектов нефтегазодобычи Юрубчено-Тохомского месторождения в Красноярском крае, сообщила пресс-служба "Роснефти".

Отмечается, что объект имеет мощность 36 МВт и работает на попутном нефтяном газе (ПНГ), что повышает уровень экологичности производства электроэнергии.

По данным компании, сейчас на Юрубчено-Тохомском месторождени также ведется строительство второй электростанции мощностью 48 МВт для обеспечения энергией перспективных объектов нефтегазодобычи "Востсибнефтегаза".

Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Эвенкийском районе Красноярского края. Лицензией на геологоразведку и разработку владеет "Востсибнефтегаз" (принадлежит НК "Роснефть"). Освоение месторождения началось в 2009 году, в 2017 году оно было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию.

Юрубчено-Тохомское месторождение - один из основных источников для заполнения нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".