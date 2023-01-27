Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

"Востсибнефтегаз" запустил в Красноярском крае электростанцию на ПНГ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" ("Востсибнефтегаз", входит в НК "Роснефть") ввело в эксплуатацию новую электростанцию для энергоснабжения объектов нефтегазодобычи Юрубчено-Тохомского месторождения в Красноярском крае, сообщила пресс-служба "Роснефти".

Отмечается, что объект имеет мощность 36 МВт и работает на попутном нефтяном газе (ПНГ), что повышает уровень экологичности производства электроэнергии.

По данным компании, сейчас на Юрубчено-Тохомском месторождени также ведется строительство второй электростанции мощностью 48 МВт для обеспечения энергией перспективных объектов нефтегазодобычи "Востсибнефтегаза".

Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Эвенкийском районе Красноярского края. Лицензией на геологоразведку и разработку владеет "Востсибнефтегаз" (принадлежит НК "Роснефть"). Освоение месторождения началось в 2009 году, в 2017 году оно было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию.

Юрубчено-Тохомское месторождение - один из основных источников для заполнения нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

Востсибнефтегаз Роснефть Красноярский край Юрубчено-Тохомское месторождение ВСТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средства физлиц в российских банках в декабре выросли на рекордные 7,6%

Банки РФ по итогам 2022 года получили прибыль в 203 млрд рублей

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Производитель электрооборудования Legrand уходит из России

Путин поручил кабмину уточнить методику определения цен на нефть для налогообложения

Нефть дорожает на оптимизме в отношении перспектив спроса

Нефть дорожает на оптимизме в отношении перспектив спроса

Кредит Европа банк получил разрешение на покупку дочернего банка IKEA

Кредит Европа банк получил разрешение на покупку дочернего банка IKEA

Bloomberg сообщил об обсуждении в ЕС cap price на российский дизель в $100 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });