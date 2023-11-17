ЕК одобрила создание Renault СП с китайской Geely

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, что согласно регламенту ЕС о концентрации производства одобрила создание совместного предприятия французской компании Renault SAS и китайской Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (Geely).

"Комиссия пришла к выводу, что сделка, о которой было объявлено, не создаст проблем в отношении конкуренции, учитывая ее ограниченное влияние на структуру рынка", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе отмечается, что "сделка была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры контроля за слияниями".

Сообщается, что эта кооперация касается в основном автомобильного сектора, в частности, рынка двигателей внутреннего сгорания, трансмиссий и гибридных агрегатов.