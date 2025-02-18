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Renault и Geely будут выпускать в Бразилии автомобили с низкими выбросами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Французская Renault Group и китайская Geely Holding Group подписали рамочное соглашение о новом стратегическом сотрудничестве в Бразилии, в рамках которого они будут выпускать и продавать автомобили с нулевым и низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, говорится в совместном сообщении компаний.

Renault do Brasil станет дистрибьютором автомобилей Geely с нулевым и низким уровнем выбросов в через свою существующую сеть продаж. При этом китайская компания получит доступ к промышленному комплексу Renault в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (штат Парана).

"Это новое стратегическое сотрудничество будет способствовать глобальному расширению брендов Renault и Geely в Бразилии, что является ключевым фактором для международного роста", - отмечается в сообщении.

Renault и Geely уже имеют ряд совместных проектов, включая производство автомобилей в Южной Корее и Horse Powertrains - СП, которое разрабатывает экологически чистые двигатели для гибридных и газовых автомобилей.

Renault Geely Бразилия Парана Франция Китай
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