Материнская структура МФК CarMoney за 9 месяцев увеличила выручку по МСФО на 17,4%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, за 9 месяцев 2023 года увеличила выручку по МСФО на 17,4% до 2,3 млрд рублей.

Чистая прибыль за 9 месяцев выросла почти на треть составила 356 млн рублей (274 млн рублей за 9 месяцев 2022 года). Влияние на этот показатель оказали разовые расходы, понесенные в рамках подготовки и реализации закрытого инвестиционного раунда, проведенного в первом квартале 2023 года, и прямого публичного предложения акций, пояснила компания. Без учета этих расходов прибыль составляет 425 млн рублей.

OIBDA СТГ за 9 месяцев 2023 года увеличилась на 9,1% до 1,4 млрд рублей (1,3 млрд руб. за 9 месяцев 2022 года).

Рентабельность капитала (ROE) за 9 месяцев составила 16,5% (19,6% за аналогичный период 2022 года). Рентабельность активов (ROA) выросла на 1 процентный пункт до 8,3% (с 7,3% годом ранее).

Активы группы достигли 6,2 млрд рублей, увеличившись с начала 2023 года на 17,6% (5,2 млрд руб. по итогам 2022 года). Рост показателя компания связывает с увеличением портфеля займов и с ростом прочих активов, в том числе денежных средств и нематериальных активов.

Собственные средства с начала года выросли более чем в два раза – до 3,6 млрд рублей (2,1 млрд по итогам 2022 года).

По итогам 2023 года компания прогнозирует рост выручки по МСФО на 19% до 3,2 млрд рублей (2,7 млрд руб. за 2022 год). Ожидается, что чистая прибыль по итогам года вырастет более чем на треть до 530 млн руб., а без учета разовых затрат до 600 млн руб. (390 млн рублей годом ранее). Рентабельность капитала по итогам года, согласно прогнозу, составит 18%.

СТГ стало владельцем МФК вместо кипрской Carmoney CY Ltd в конце 2022 года. Компания была создана в октябре прошлого года специально для перевода головной структуры с Кипра в РФ.

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов.