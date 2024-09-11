ПСБ выставил оферту на выкуп акций материнской компании CarMoney

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк выставил оферту на выкуп обыкновенных акций ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, намерен довести долю владения в компании до 25%, сообщила пресс-служба ПСБ.

Предложение действует с 11 сентября по 2 октября 2024 года и касается любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим акций. Максимальная цена приобретения акций установлена в размере 2,5 рубля за одну акцию.

Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций "СмартТехГрупп" или до 20% всех акций в обращении.

Для участия в оферте владельцы или доверительные управляющие должны подать заявку на продажу ценной бумаги, адресованную ПСБ, на "Московской бирже". Банк планирует удовлетворить поступившие заявки и осуществить расчеты 4 октября 2024 года.

ПСБ объявил о стратегическом партнерстве с СТГ. В рамках него банк планирует разработать и запустить технологичную платформу автокредитования совместно с компанией "Смарт-Горизонт" (дочерняя компания СТГ). Предполагается, что это позволит ПСБ в короткие сроки масштабировать свое присутствие на рынке автокредитования, а также расширить линейку продуктов для розничных проектов другими технологическими решениями.

По данным на конец марта 2024 года 22,42% акций СТГ было на балансе ЗПИФ "Газпромбанк-Инвестиционный" под управлением АО "ААА Управление капиталом". Гендиректору СТГ Антону Зиновьеву принадлежит 14,03%, ООО "Меридиан" - 7,96%, Станиславу Корнилову - 5,09%, акционерам с долей, не превышающей 5% - 50.