Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Акции Panasonic подорожали на 5% на планах продажи доли в автомобильном бизнесе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цена бумаг Panasonic Holdings Corp. зафиксировала активный рост по итогам второй сессии подряд после подписания соглашения о намерении продать долю в дочернем предприятии, разрабатывающем решения для автомобильного бизнеса, инвесткомпании Apollo Global Management.

Panasonic сообщил, что переговоры с Apollo продолжаются с целью заключить окончательное соглашение до конца марта следующего года.

Размер доли и сумма сделки не разглашаются. По оценкам аналитиков Citi, речь может идти о продаже 50-80% подразделения.

Panasonic Automotive Systems было основано в 2003 году. В частности, оно производит информационно-развлекательные системы для автомобилей.

Акции Panasonic подорожали на 5% в понедельник после роста на 5,5% в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила на 41,5%, до 3,49 трлн иен ($23,4 млрд).

Citi Apollo Global Management
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший гендиректор Twitch Эммет Шир назначен главой OpenAI

Бывший гендиректор Twitch Эммет Шир назначен главой OpenAI

"Вкусвилл" приобрел бренд и основные активы сети кафе "АндерСон"

"Вкусвилл" приобрел бренд и основные активы сети кафе "АндерСон"

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

Brent подорожала до $81,16 за баррель

Законопроект о расчетах в ЦФА во внешней торговле проходит межведомственное согласование

Кабмин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка

Кабмин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка

Путин спрогнозировал, что рост ВВП России в 2023 году превысит 3%

Новый собственник бывшего завода Volvo Trucks перезапустит производство до конца года

Новый собственник бывшего завода Volvo Trucks перезапустит производство до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });