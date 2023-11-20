Акции Panasonic подорожали на 5% на планах продажи доли в автомобильном бизнесе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цена бумаг Panasonic Holdings Corp. зафиксировала активный рост по итогам второй сессии подряд после подписания соглашения о намерении продать долю в дочернем предприятии, разрабатывающем решения для автомобильного бизнеса, инвесткомпании Apollo Global Management.

Panasonic сообщил, что переговоры с Apollo продолжаются с целью заключить окончательное соглашение до конца марта следующего года.

Размер доли и сумма сделки не разглашаются. По оценкам аналитиков Citi, речь может идти о продаже 50-80% подразделения.

Panasonic Automotive Systems было основано в 2003 году. В частности, оно производит информационно-развлекательные системы для автомобилей.

Акции Panasonic подорожали на 5% в понедельник после роста на 5,5% в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила на 41,5%, до 3,49 трлн иен ($23,4 млрд).