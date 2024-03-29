Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:55

Panasonic продаст Apollo долю в подразделении решений для автомобильной отрасли

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Apollo Global Management покупает мажоритарную долю "дочки" Panasonic Holdings в сфере решений для автомобильного бизнеса. Panasonic Automotive Systems оценена в рамках сделки в 311 млрд иен ($2,05 млрд), говорится в пресс-релизе Panasonic.

Стороны рассчитывают завершить сделку к концу первого квартала 2025 года.

Panasonic Holdings сохранит за собой миноритарную долю в автомобильном бизнесе.

В‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ладельцем всех акций Panasonic Automotive Systems станет новая холдинговая компания Star Japan Holdings, управляемая Apollo. Panasonic Holdings получит 20% акций в Star Japan.

Panasonic Automotive Systems производит продукцию для автомобильного сектора, в том числе, интегрированные системы для салонов и бортовую электронику.

За последние 12 месяцев капитализация Panasonic выросла на 22%.

Apollo Panasonic Star Japan Panasonic Automotive Systems Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Panasonic Corporation сменит название

Новости

Новак заявил, что нет необходимости запрещать экспорт дизельного топлива

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

Генпрокуратура РФ подала иск к "Макфе" и ряду ее компаний

Генпрокуратура РФ подала иск к "Макфе" и ряду ее компаний

"Яндекс" до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже российского бизнеса

В Минфине РФ допустили увеличение лимитов Гохрана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });