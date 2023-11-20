Китай в сентябре увеличил импорт СПГ на 28%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Китай в сентябре 2023 года импортировал 5,169 млн тонн сниженного природного газа (в регазифицированном состоянии это 6,722 млрд куб. м), что на 28% больше, чем за сентябрь 2022 года, сообщает местная таможня.

Несмотря на значительный рост по отношению к предыдущему году, когда в КНР действовали существенные санитарные ограничительные меры, нынешний показатель еще сильно уступает уровню сентября 2021 года (6,169 млн тонн).

СПГ в сентябре поставлялся в Китай из 12 стран (в августе 2023 года было 13, в сентябре 2022 - 9).

Объем реэкспорта сжиженного природного газа составил 87 тысяч тонн, или 1,7% от объема полученного СПГ, тогда как год назад активность в области перепродаж была в два раза выше. В том числе одна крупнотоннажная партия была перенаправлена в Японию, остальное пришлось на мелкие поставки.

Россия в сентябре 2023 поставила в КНР 0,75 млн тонн СПГ (973 млн куб. м), что примерно соответствует уровню августа 2023 и сентября 2022 года. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

По объему поставок СПГ на рынок КНР Россия в сентябре занимала третье место после Австралии (1,75 млн тонн) и Катара (1,222 млн тонн).

Как обычно, поставки трубопроводного газа в Китай в сентябре снижаются по отношению к соседним месяцам из-за профилактических работ. Об остановке в сентябре на неделю газопровода "Сила Сибири" официально сообщал "Газпром". Похожую на сентябрьскую динамику российских поставок показывает и туркменских экспорт.

В сентябре 2023 года Китай получил по трубопроводам 4,704 млрд куб. м природного газа после 4,649 млрд куб. м годом ранее. Пекин закупает трубопроводный газ у пяти государств: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.