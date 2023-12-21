Китай в октябре импортировал 6,8 млн т СПГ - максимальный объем за 22 месяца

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Китай, крупнейший мировой потребитель СПГ, в октябре 2023 года импортировал 6,8 млн тонн сниженного природного газа (в регазифицированном состоянии это 8,844 млрд куб. м), что на 6% больше, чем за октябрь 2022 года, сообщает главное таможенное управление КНР.

Это также максимальный уровень импорта за последние 22 месяца (с декабря 2021 года). Несмотря на значительный рост по отношению к предыдущему году, когда в КНР действовали существенные санитарные ограничительные меры, нынешний показатель немного уступает уровню октября 2021 года (6,9 млн тонн).

СПГ в октябре поставлялся из 13 стран (в сентябре 2023 года было 12, в октябре 2022 - 13). В последнем месяце в числе источников сжиженного природного газа оказался такой уникальный поставщик (перепродавец), как Турция.

Одновременно вырос объем реэкспорта - до 174 тыс. тонн, или 2,6% от суммы импорта. Две крупнотоннажных партии было перенаправлено в Японию, остальное пришлось на мелкие поставки.

Россия в октябре 2023 года поставила в КНР 0,62 млн тонн СПГ (808 млн куб. м). Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

По трубопроводам в октябре 2023 года Китай получил 5,396 млрд куб. м природного газа, что на 7% больше, чем годом ранее (5,062 млрд куб. м). Тем не менее, это заметно меньше, чем максимальные для этого года значения, которые пришлись на конец лета (5,93 млрд куб. м в июле и 5,8 млрд куб. м в августе).

Пекин закупает трубопроводный газ у пяти государств: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.