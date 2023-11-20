Citi уведомил сотрудников о мерах по реорганизации бизнеса

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc. уведомил сотрудников о "новом пласте изменений" в рамках реорганизации бизнеса, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление кредитной организации.

Телеканал CNBC в начале ноября со ссылкой на источники сообщал, что руководители Citi обсуждают с консультантами возможность сокращения не менее 10% персонала на нескольких крупных направлениях.

В банке заявили, что подробнее расскажут об изменениях в январе вместе с публикацией отчетности за четвертый квартал 2023 года. О числе сотрудников, которых затронут эти изменения, Citi не сообщает.

На 30 сентября штат Citi насчитывал 238 тыс. человек, на 30 июня - 240 тыс.

"Как мы уже признавали, текущие меры по реорганизации банка предполагают принятие ряда сложных решений с серьезными последствиями, но мы верим, что действуем правильно, приводя структуру бизнеса в соответствие с нашей стратегией и обеспечивая стабильно высокий уровень обслуживания клиентов", - цитирует MarketWatch заявление кредитной организации.

В сентябре Citi сообщил о планах упростить структуру управления, из которой как самостоятельные единицы исчезнут объединенное подразделение розничного банкинга и управления крупными частными капиталами (wealth management), группа по работе с институциональными клиентами, а также региональные сегменты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и Латинской Америке, из которых банк выходит.

"Наша организационная модель предполагала, что мы будем финансовым супермаркетом, - заявила в октябре аналитикам глава Citi Джейн Фрейзер. - Но сейчас у нас все по-другому. Поэтому мы приводим организационную модель в соответствие с этими упрощенными бизнес-портфелем и стратегией".

Акции Citi дорожают на 0,2% на торгах в понедельник.