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Citigroup изменит организационную структуру и выделит 5 направлений бизнеса

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. существенно поменяет организационную модель, чтобы привести структуру управления в соответствие с деловой стратегией банка и упростить его операции.

Как говорится в пресс-релизе Citi, изменения предполагают повышение глав пяти направлений бизнеса и сокращение числа уровней управления. Это, как ожидается, ускорит принятие решений, а также позволит улучшить контроль за подразделениями и усилить фокус на клиентах.

Более 10 лет структура Citi включала лишь два подразделения – группу по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group) и розничный бизнес (Personal Banking & Wealth Management).

В соответствии с новой структурой должности руководителей этих двух подразделений будут упразднены. Теперь в банке выделяют пять основных направлений – услуги (депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также операции с ценными бумагами), рыночные операции, банковские услуги (инвестиционный банкинг и обслуживание корпоративных клиентов), розничное банковское обслуживание и wealth management.

Лидеры пяти направлений бизнеса будут подотчетны напрямую CEO Citi Джейн Фрейзер, говорится в сообщении.

"Это даст им больше влияния на стратегию Citi и ее исполнение", - отмечается в пресс-релизе.

Банк ищет нового руководителя для направления банковских услуг. Главы остальных подразделений сохранят свои посты.

Новая модель также предусматривает упразднение региональных управленческих уровней.

Citi будет стремиться удержать талантливых специалистов и поддержать сотрудников, покидающих компанию, говорится в пресс-релизе.

Акции Citi прибавляют в цене 1,3% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 6,6%.

Citigroup
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