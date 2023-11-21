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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Brent подешевела до $82 за баррель после сильного роста в предыдущие два дня

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после роста более чем на 6% по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры ждут новостей от ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 по московскому времени составляют $82,03 за баррель, что на $0,29 (на 0,35%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,71 (на 2,1%) - до $82,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,27 (на 0,35%) и составляет $77,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии она выросла на $1,79 (на 2,4%) - до $77,83 за баррель.

"На данный момент нет никаких сомнений в том, что ОПЕК продлит сокращение добычи, но также растут предположения, что они сделают еще одно существенное сокращение добычи, чтобы послать миру сигнал, - полагает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. - Не только потому, что некоторые члены недовольны войной в Газе, но и потому, что они считают, что спекулянты взяли под свой контроль этот рынок".

нефть
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