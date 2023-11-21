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Brent подешевела до $81,79 за баррель

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение вечером во вторник после резкого роста по итогам предыдущих двух сессий.

К 17:04 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (0,64%) - до $81,79 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,5 (0,64%) - до $77,33 за баррель.

За последние две сессии обе марки подорожали более чем на 6%.

Все внимание нефтяного рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Financial Times писала со ссылкой на источники, что там может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

"Вне зависимости от того, какое решение будет принято Саудовской Аравией, оно станет определяющим для мировых цен на нефть в краткосрочной перспективе", - написал старший вице-президент Rystad Energy Хорхе Леон.

Активность на рынке нефти во второй половине этой недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.

Brent Rystad Energy WTI ОПЕК США
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